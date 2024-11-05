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За перший місяць роботи до Українського легіону в Польщі надійшло понад 500 заявок

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 5 листопада 2024, 11:53
За перший місяць роботи до Українського легіону в Польщі надійшло понад 500 заявок
Ілюстративне фото: Getty Images

Рекрутинговий центр у Любліні в Польщі за місяць роботи зібрав понад 500 заявок на вступ до Українського легіону. Серед заявників є вихідці з Британії, США та ще 28 країн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ

Деталі: Як повідомили агентству представники рекрутингового центру, що діє від початку жовтня при генконсульстві України в Любліні, за місяць роботи отримано понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу. 

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Співробітники центру вважають це хорошим результатом, звертаючи увагу, що це лише початок їхньої роботи.

Представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу легіону, зазначив, що найбільше заявок надходять від українців та українок, які проживають у Польщі чи Чехії.

Водночас, за його словами, є заявки й і з віддалених географічно регіонів – Британії, Ірландії, Канади та США.

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Він акцентував: 90% заявок отримано від чоловіків, 10% – від жінок. За віком – приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років.

"Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення", – зауважив представник центру.

Також, за словами представника, заявки подають різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками.

Жінки, як правило, цікавляться медичними спеціальностями.

"Але є і такі, які цікавилися спеціальністю снайпера",– зауважив працівник центру, додаючи, що немає жодних обмежень щодо вибору військової спеціалізації.

Нагадаємо:

  • 2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.
  • Наприкінці місяця тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що країна готова тренувати українських рекрутів, проте спершу Україна має зібрати достатньо людей.

Польщарекрутинг
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