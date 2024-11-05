Двоє людей загинули через російський обстріл села Глушківка на Харківщині

5 листопада росіяни атакували село Глушківка Купʼянського району, у результаті чого загинули чоловік та жінка 48 років.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Близько 14:00 окупанти обстріляли село Глушківка Купʼянського району. В результаті обстрілу загинуло двоє людей. Чоловік та жінка 48 років".

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Деталі: Раніше в ОВА повідомляли, що окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади. Внаслідок влучання зазнав поранень 40-річний чоловік.

Передісторія: