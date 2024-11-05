Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Двоє людей загинули через російський обстріл села Глушківка на Харківщині

Анастасія ПроцВівторок, 5 листопада 2024, 15:21
Двоє людей загинули через російський обстріл села Глушківка на Харківщині
Ілюстративне фото: Getty Images

5 листопада росіяни атакували село Глушківка Купʼянського району, у результаті чого загинули чоловік та жінка 48 років.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Близько 14:00 окупанти обстріляли село Глушківка Купʼянського району. В результаті обстрілу загинуло двоє людей. Чоловік та жінка 48 років".

Реклама:

Деталі: Раніше в ОВА повідомляли, що окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади. Внаслідок влучання зазнав поранень 40-річний чоловік.

Передісторія:

  • Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Постраждали двоє людей і приватні та багатоповерхові будинки.

Харківська областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Терорист-смертник підірвав себе в Пакистані, вбивши щонайменше 24 людини

Усі новини...
Харківська область
DeepState: Росія окупувала село Степанівка на Донеччині
Двоє дітей на Харківщині постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета
Три людини загинули через російський авіаудар по Ківшарівці на Харківщині
Останні новини
20:23
У неділю Україну накриє туман, вночі до 3° морозу
20:12
Туск заявив про спільну з Дудою позицію в контактах з Трампом
20:06
футболЛунін відстояв сухий матч за "Реал" і відзначився першим гольовим пасом у кар'єрі
19:45
Прем'єр Нідерландів не поїде на кліматичний саміт після нападів на вболівальників
19:23
Зеленський дорікнув партнерам: Не можна зрозуміти, коли ППО стоїть без діла
19:20
Байден і Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті у середу
19:18
Вчені дослідили одну з найстаріших християнських церков: знайдене там їх неабияк здивувало
19:12
Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський
19:02
хокей"Кременчук" декласував столичну "Крижинку" в чемпіонаті України, закинувши 16 шайб
18:51
Головна опозиційна сила Греції продовжує розпадатися
Усі новини...
Реклама:
Реклама: