Двоє людей загинули через російський обстріл села Глушківка на Харківщині
Вівторок, 5 листопада 2024, 15:21
5 листопада росіяни атакували село Глушківка Купʼянського району, у результаті чого загинули чоловік та жінка 48 років.
Джерело: Харківська ОВА
Дослівно: "Близько 14:00 окупанти обстріляли село Глушківка Купʼянського району. В результаті обстрілу загинуло двоє людей. Чоловік та жінка 48 років".
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Деталі: Раніше в ОВА повідомляли, що окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади. Внаслідок влучання зазнав поранень 40-річний чоловік.
Передісторія:
- Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Постраждали двоє людей і приватні та багатоповерхові будинки.