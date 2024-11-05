Умєров підтвердив, що на Курщині відбулося перше невелике зіткнення із військами КНДР
Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що фронті на Курському напрямку відбулося перше невелике зіткнення із північнокорейськими військами.
Джерело: Умєров в інтерв'ю телеканалу KBS
Деталі: Зокрема, Умєров підтвердив, що українські війська вперше вступили в бій з північнокорейськими військами, але сказав, що це було невелике зіткнення, і що військам КНДР знадобиться більше часу для повного розгортання на Курському напрямку.
Відповідаючи на запитання про перший бій між українськими та північнокорейськими військами, Умєров сказав, що відбулася "невелика перестрілка".
Він також підтвердив, що це було перше офіційне зіткнення з північнокорейськими військовими.
Український міністр також сказав, що оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими військами.
Точну кількість жертв або полонених необхідно перевірити, перш ніж можна буде зробити точну заяву.
Пряма мова Умєрова: "Ми фіксуємо контакти з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість бойових зіткнень, і ми будемо їх відповідно аналізувати і переглядати".
За оцінками міністра, на північному сході, сході та південному сході буде п'ять дивізій, кожна чисельністю близько 3 000 військовослужбовців, розкиданих на близько 1500 кілометрів фронту.
Очікується, що північнокорейські війська будуть повністю розгорнуті на полі бою після навчань, які, за словами Умєрова, почнуться протягом наступних 10-15 днів і завершаться протягом декількох тижнів.
Передісторія:
- Джерела в українській розвідці заявили, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
- Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
- Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
- За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.