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Умєров підтвердив, що на Курщині відбулося перше невелике зіткнення із військами КНДР

Альона Мазуренко Вівторок, 5 листопада 2024, 16:54
Умєров підтвердив, що на Курщині відбулося перше невелике зіткнення із військами КНДР
Умєров, фото із Facebook-сторінки міністра

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що фронті на Курському напрямку відбулося перше невелике зіткнення із північнокорейськими військами.

Джерело: Умєров в інтерв'ю телеканалу KBS

Деталі: Зокрема, Умєров підтвердив, що українські війська вперше вступили в бій з північнокорейськими військами, але сказав, що це було невелике зіткнення, і що військам КНДР знадобиться більше часу для повного розгортання на Курському напрямку.

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Відповідаючи на запитання про перший бій між українськими та північнокорейськими військами, Умєров сказав, що відбулася "невелика перестрілка".

Він також підтвердив, що це було перше офіційне зіткнення з північнокорейськими військовими.

Український міністр також сказав, що оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими військами.

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Точну кількість жертв або полонених необхідно перевірити, перш ніж можна буде зробити точну заяву.

Пряма мова Умєрова: "Ми фіксуємо контакти з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість бойових зіткнень, і ми будемо їх відповідно аналізувати і переглядати".

За оцінками міністра, на північному сході, сході та південному сході буде п'ять дивізій, кожна чисельністю близько 3 000 військовослужбовців, розкиданих на близько 1500 кілометрів фронту.

Очікується, що північнокорейські війська будуть повністю розгорнуті на полі бою після навчань, які, за словами Умєрова, почнуться протягом наступних 10-15 днів і завершаться протягом декількох тижнів.

Передісторія:

  • Джерела в українській розвідці заявили, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
  • Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
  • За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

КНДРКурська область війнаПівденна Корея
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