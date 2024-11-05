Російські війська знову запустили ударні дрони: летять з кількох напрямків

Російська армія увечері 5 листопада запустила на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 19:26 військові попередили про загрозу ударних БпЛА на Сумщину.

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О 19:55 стало відомо про БпЛА з півдня Сумщини курсом на Полтавщину.

О 20:02 повідомили про БпЛА на Харківщині. Уже о 20:09 з'явилась нова група БпЛА на півночі Сумщини.

О 20:33 попередили про групу "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

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О 20:37 стало відомо про БпЛА над містом Харків, курс - південний. О 20:45 повідомили БпЛА з півдня Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.

О 21:19 з'явилась інформація про нову групу з півночі Сумщини курсом на південь; на Чернігівщині - курс західний, на півдні Харківщини - курс південний та дрон на Дніпропетровщині в напрямку півдня.

Станом на 22:00 відомо про:

групу "шахедів" з Сумщини курсом на захід;

групу "шахедів" на Чернігівщині курс на Київщину;

"шахед" на півдні Дніпропетровщини в напрямку півдня;

нову групу "шахедів" з Сумщини курсом на південь.

О 23:08 повідомили про:

"шахед" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

"шахед" на Чернігівщині в напрямку Київщини;

"шахед" на заході Київщини курсом на Житомирщину.

О 5:07 військові зробили оновленння щодо безпілотників:

нова група "Шахедів" з Херсонщини, курсом на Одещину через Миколаївську обл.

"Шахед" з Миколаївщини, курсом на Дніпропетровщину.

нова група "Шахедів" на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.

"Шахеди" з Сумщини, в напрямку Полтавщини.

Що відомо: Протягом останніх трьох місяців Росія випустила по Україні 4 300 ударних безпілотників типу Shahed та дронів інших типів, які імітують "Шахеди", ППО знищила 71% ворожих цілей.