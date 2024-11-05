Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця

Вартість навчання одного солдата-стрільця, тобто військового, який здобуває базову військову спеціальність ("сотий ВОС"), у державному навчальному центрі обходиться в 200 тисяч гривень.

Джерело: командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України Ігор Палагнюк

Деталі: у цю суму входить форма, боєприпаси тощо. Розрахунок зроблений за новим збільшеним терміном БЗВП – тобто 45, а не 30 днями.

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Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень.

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Що передувало:

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З першого листопада в усіх 27 навчальних центрах України збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки з 30 до 45 днів.