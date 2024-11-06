Російські війська знову запустили ударні дрони: летять з кількох напрямків

Російська армія увечері 5 листопада запустила на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 19:26 військові попередили про загрозу ударних БпЛА на Сумщину.

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О 19:55 стало відомо про БпЛА з півдня Сумщини курсом на Полтавщину.

О 20:02 повідомили про БпЛА на Харківщині. Уже о 20:09 з'явилась нова група БпЛА на півночі Сумщини.

О 20:33 попередили про групу "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

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О 20:37 стало відомо про БпЛА над містом Харків, курс - південний. О 20:45 повідомили БпЛА з півдня Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.

О 21:19 з'явилась інформація про нову групу з півночі Сумщини курсом на південь; на Чернігівщині - курс західний, на півдні Харківщини - курс південний та дрон на Дніпропетровщині в напрямку півдня.

Станом на 22:00 відомо про:

групу "шахедів" з Сумщини курсом на захід;

групу "шахедів" на Чернігівщині курс на Київщину;

"шахед" на півдні Дніпропетровщини в напрямку півдня;

нову групу "шахедів" з Сумщини курсом на південь.

О 23:08 повідомили про:

"шахед" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

"шахед" на Чернігівщині в напрямку Київщини;

"шахед" на заході Київщини курсом на Житомирщину.

О 00:07 військові зробили оновленння щодо безпілотників:

нова група "Шахедів" з Херсонщини, курсом на Одещину через Миколаївську обл.

"Шахед" з Миколаївщини, курсом на Дніпропетровщину.

нова група "Шахедів" на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.

"Шахеди" з Сумщини, в напрямку Полтавщини.

О 00:26 повітряники повідомили про місця перебування безпілотників:

нова група "Шахедів" з Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

"Шахеди" з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.

Групи "Шахедів" з Миколаївщини та Одещини рухаються в північно-західному напрямку.

О 1:13 у ПС оновили рух безпілотників:

Мапа alerts.in.ua

нова група "шахедів" з Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

"Шахеди" з Кіровоградщини і Полтавщини, курсом на Черкащину.

"Шахеди" з Миколаївщини продовжують рух в північно-західному напрямку.

О 1:37 стало відомо:

нова група "Шахедів" на Сумщині, курсом на Чернігівщину.

"Шахед" на Кіровоградщині тримає курс на захід.

"Шахед" з Чернігівщини через територію Білорусі, курсом на Київщину.

"Шахеди" з Полтавщини, курсом на Черкащину.

О 2:02 "Шахед" з Київщини летів південно-західним курсом.

О 2:37 група "Шахедів" на Чернігівщині рухається курсом на захід.

Група "Шахедів" з Кіровоградщини летить в напрямку Черкащини.

О 2:52 стало відомо про швидкісну ціль на Чернігівщину.

О 3:00 у ПС оновили рух "Шахедів":

група "Шахедів" на Чернігівщині, курсом на Київщину.

"Шахед" на Сумщині, курс західний.

група "Шахедів" з Кіровоградщини в напрямку Черкащини.

О 6:38 військові повідомили про "Шахеди" на Полтавщині, курс південний.

Що відомо: Протягом останніх трьох місяців Росія випустила по Україні 4 300 ударних безпілотників типу Shahed та дронів інших типів, які імітують "Шахеди", ППО знищила 71% ворожих цілей.