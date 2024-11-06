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Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 7

Ірина БалачукСереда, 6 листопада 2024, 07:09
Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 7
Фото з Telegram Івана Федорова

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Запоріжжя 5 листопада зросла до 7.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова очільника області: "7 людей загинули, 25 отримали поранення внаслідок ракетної атаки РФ по Запоріжжю".

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Деталі: Загалом, за словами Федорова, упродовж доби окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

Влада отримала 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Передісторія:

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