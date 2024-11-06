США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III 

Сили оборони США здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III на тлі президентських виборів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті Командування глобальних ударів Повітряних сил США

Деталі: Об'єднана команда військовослужбовців Командування глобальних ударів ВПС США і екіпаж ВМС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III 5 листопада 2024 року о 23:01 за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії.

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"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", – сказано у заяві.

Такі випробування відбувалися вже понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій, наголосили у командуванні.

Носій МБР подолав приблизно 4200 миль (понад 6700 кілометрів) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах.

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Випробувальний запуск став кульмінацією багатомісячної підготовки, в якій брали участь численні урядові партнери.

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