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США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III 

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 6 листопада 2024, 15:22
США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III 
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони США здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III на тлі президентських виборів. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті Командування глобальних ударів Повітряних сил США 

Деталі: Об'єднана команда військовослужбовців Командування глобальних ударів ВПС США і екіпаж ВМС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III 5 листопада 2024 року о 23:01 за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії.

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"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", – сказано у заяві. 

Такі випробування відбувалися вже понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій, наголосили у командуванні.

Носій МБР подолав приблизно 4200 миль (понад 6700 кілометрів) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах.

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Випробувальний запуск став кульмінацією багатомісячної підготовки, в якій брали участь численні урядові партнери.

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СШАзброя
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