США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
Сили оборони США здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III на тлі президентських виборів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті Командування глобальних ударів Повітряних сил США
Деталі: Об'єднана команда військовослужбовців Командування глобальних ударів ВПС США і екіпаж ВМС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III 5 листопада 2024 року о 23:01 за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії.
"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", – сказано у заяві.
Такі випробування відбувалися вже понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій, наголосили у командуванні.
Носій МБР подолав приблизно 4200 миль (понад 6700 кілометрів) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах.
Випробувальний запуск став кульмінацією багатомісячної підготовки, в якій брали участь численні урядові партнери.
Нагадаємо:
- Днями США засудили випробування міжконтинентальної балістичної ракети у КНДР, яка була запущена у сторону Японії.
- Запуск цієї ракети відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.