Зеленський: "Провів чудову телефонну розмову з Трампом"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з перемогою на виборах президента США.

Джерело: Зеленський у мережі Х

Пряма мова Зеленського: "У мене була чудова розмова з президентом Дональдом Трампом і я привітав його з історичною переконливою перемогою".

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Деталі: Зеленський додав, що домовився з Трампом про тісний діалог і розвиток співпраці.

Пряма мова Зеленського: "Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру".

Що передувало: У середу повідомлялося, що Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа Штати продовжать подальшу потужну двопартійну підтримку України. Крім того, Зеленський назвав перемогу Трампа "особливим днем" і згадав Рейгана.

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Нагадаємо: Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму першому виступі після поразки на президентських виборах пообіцяла продовжити боротьбу – імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден також привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах й запросив його в Білий дім.

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