Зеленський: "Провів чудову телефонну розмову з Трампом"
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з перемогою на виборах президента США.
Джерело: Зеленський у мережі Х
Пряма мова Зеленського: "У мене була чудова розмова з президентом Дональдом Трампом і я привітав його з історичною переконливою перемогою".
Деталі: Зеленський додав, що домовився з Трампом про тісний діалог і розвиток співпраці.
Пряма мова Зеленського: "Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру".
Що передувало: У середу повідомлялося, що Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа Штати продовжать подальшу потужну двопартійну підтримку України. Крім того, Зеленський назвав перемогу Трампа "особливим днем" і згадав Рейгана.
Нагадаємо: Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму першому виступі після поразки на президентських виборах пообіцяла продовжити боротьбу – імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.
Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден також привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах й запросив його в Білий дім.
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