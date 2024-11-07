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КМВА: Через атаку ворожих БпЛА в Києві пошкоджена квартира і виникли пожежі

Ольга Глущенко Четвер, 7 листопада 2024, 02:10
КМВА: Через атаку ворожих БпЛА в Києві пошкоджена квартира і виникли пожежі
уламки ударного дрона РФ, ілюстративне фото: Андрій Нєбитов

У ніч проти 7 листопада внаслідок атаки російських дронів у Голосіївському районі Києва пошкоджена квартира, а на території гаражного кооперативу та СТО виникли пожежі.

Джерело: КМВА

Дослівно КМВА: "Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку".

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"Також в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Оперативні служби слідують на місце".

Деталі: У КМВА додали, що наразі інформація про постраждалих не надходила, проте дані уточнюються.

Оновлено: Пізніше в КМВА повідомили, що поруч із гаражами, які загорілися в Голосіївському районі, виникла пожежа на сусідньому СТО. Загальна площа загорання – 300 м кв.

безпілотникиКиїввійна
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