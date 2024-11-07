Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися в Білому домі – ЗМІ

Трамп і Байден під час дебатів, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп прийняв пропозицію президента Джо Байдена зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.

Джерело: The Associated Press із посиланням на штаб Трампа

Деталі: У штабі заявляють, що Трамп прийняв запрошення президента Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення передачі влади.

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Дата зустрічі ще не оголошена, але Стівен Чунг, директор з комунікацій Трампа, сказав, що вона "відбудеться найближчим часом".

Чунг додав, що Трамп "дуже цінує" вітальний дзвінок Байдена в середу.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з перемогою на виборах президента США.

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