Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Атака ворожих БпЛА: у Києві сталися пожежі та руйнування конструкцій багатоповерхівки

Ольга Глущенко Четвер, 7 листопада 2024, 05:26
Атака ворожих БпЛА: у Києві сталися пожежі та руйнування конструкцій багатоповерхівки
скриншот відео

У Печерському районі Києва сталася пожежа і руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона. Також були зафіксовані пожежі в Соломʼянському, Оболонському, Подільському районах.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА

Пряма мова: "У Печерському районі палають верхні поверхи багатоповерхівки. Всі екстрені служби на місці".

Реклама:

"Відбувається евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БпЛА".

Оновлено: У КМВА зазначили, що в Печерському районі сталося часткове руйнування конструкцій будинку на рівні 31 поверху, сильне задимлення. Працює підрозділ ДСНС. 

Пізніше у КМВА уточнили, що після пожежі на 33 поверсі на площі 50 м.кв. сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

О 6:14 Кличко повідомив про те, що у Соломʼянському районі падіння уламків ворожого БпЛа, попередньо, на житловий будинок. Ще за однією адресою внаслідок атаки горить нежитлове приміщення. 

Також мер Києва повідомив, що в Печерському районі пожежу в багатоповерхівці локалізували.

Пізніше Кличко уточнив, що в Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного будинку. Загорання сталося на відкритій території.

В Оболонському районі - загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру.

Крім того, за словами Кличка, у Подільському загорівся двоповерховий приватний будинок. 

ДСНС опублікувала фото пожежі Печерському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

КМВА повідомила, що в Соломʼянському районі уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих уточнюється.

Пізніше Кличко додав інформацію про потерпілого в Соломʼянському районі.

Пряма мова Кличка: "У Соломʼянському районі госпіталізували одного потерпілого з території підприємства.

Також у цьому ж районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа в приватному медзакладі. Відбувається евакуація". 

Київбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі – джерело

Україна отримала від США грант в $1,35 млрд

відео, фотоУ Севастополі підірвали авто з окупантом

У Києві знову відключатимуть світло, але лише для бізнесу

фотоРосіяни атакували Київ та область ракетами і БпЛА: уламки дрона поранили людину, горів склад

З обіцяного США передали Україні 83% боєприпасів та 67% засобів ППО – Пентагон

Усі новини...
Зеленський вперше за велику війну відвідає Угорщину
Генштаб: На Курщині захисники відбили 7 російських атак
КМВА: Через атаку ворожих БпЛА в Києві пошкоджена квартира і виникли пожежі
Ворог просунувся в Торецьку на Донеччині – DeepState
Останні новини
14:04
В Сеулі заявили, що військові КНДР вже ведуть бойові дії проти України в Курській області
13:59
спортПровал Падуна, вдалий дебют Царенка. Підсумки велосезону-2024 для українських гонщиків
13:54
футболДовбик пропустив тренування збірної України та може повернутися до Риму
13:47
Останній супермісяць року: коли і де спостерігати за "Бобровим місяцем"
13:44
фотоПрикордонники програли суд за право на бренд з висловом про "русскій воєнний корабль"
13:43
Стали відомі учасники премії УП 100
13:30
На третьому році війни РФ проти України поширював наративи Кремля – СБУ викрила клірика УПЦ МП
13:30
фото, відеоПісля скандалу із закупівлями курток для ЗСУ родина нардепа Касая придбала в Дубаї квартир на $1 млн – ЗМІ
13:23
МОЗ: за тиждень один померлий від COVID, кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 3,8%
13:21
Блінкен на зустрічі з Рютте запевнив у зміцненні підтримки Києва у наступні кілька місяців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: