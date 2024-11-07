Атака ворожих БпЛА: у Києві сталися пожежі та руйнування конструкцій багатоповерхівки

У Печерському районі Києва сталася пожежа і руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок
падіння уламків ворожого дрона. Також були зафіксовані пожежі в Соломʼянському, Оболонському, Подільському районах.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА Пряма мова: "У Печерському районі палають верхні поверхи багатоповерхівки. Всі екстрені служби на місці".
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"Відбувається евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БпЛА".
Оновлено: У КМВА зазначили, що в Печерському районі сталося часткове руйнування конструкцій будинку на рівні 31 поверху, сильне задимлення. Працює підрозділ ДСНС.
Пізніше у КМВА уточнили, що
після пожежі на 33 поверсі на площі 50 м.кв. сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.
О 6:14 Кличко повідомив про те, що у Соломʼянському районі падіння уламків ворожого БпЛа, попередньо, на житловий будинок. Ще за однією адресою внаслідок атаки горить нежитлове приміщення.
Також мер Києва повідомив, що в Печерському районі пожежу в багатоповерхівці локалізували.
Пізніше Кличко уточнив, що в Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного будинку. Загорання сталося на відкритій території.
В Оболонському районі - загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру.
Крім того, за словами Кличка, у Подільському загорівся двоповерховий приватний будинок.
ДСНС опублікувала фото пожежі Печерському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА.
фото: ДСНС
фото: ДСНС
КМВА повідомила, що в Соломʼянському районі уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих уточнюється.
Пізніше Кличко додав інформацію про потерпілого в Соломʼянському районі.
Пряма мова Кличка: "У Соломʼянському районі госпіталізували одного потерпілого з території підприємства.
Також у цьому ж районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа в приватному медзакладі. Відбувається евакуація".