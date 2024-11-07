Атака ворожих БпЛА: у Києві сталися пожежі та руйнування конструкцій багатоповерхівки

У Печерському районі Києва сталася пожежа і руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона. Також були зафіксовані пожежі в Соломʼянському, Оболонському, Подільському районах.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА

Пряма мова: "У Печерському районі палають верхні поверхи багатоповерхівки. Всі екстрені служби на місці".

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"Відбувається евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БпЛА".

Оновлено: У КМВА зазначили, що в Печерському районі сталося часткове руйнування конструкцій будинку на рівні 31 поверху, сильне задимлення. Працює підрозділ ДСНС.

Пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

Відео: Реальний Київ у telegram pic.twitter.com/CuaSCpNpjd РЕКЛАМА: November 7, 2024

Пізніше у КМВА уточнили, що після пожежі на 33 поверсі на площі 50 м.кв. сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

О 6:14 Кличко повідомив про те, що у Соломʼянському районі падіння уламків ворожого БпЛа, попередньо, на житловий будинок. Ще за однією адресою внаслідок атаки горить нежитлове приміщення.

Також мер Києва повідомив, що в Печерському районі пожежу в багатоповерхівці локалізували.

Пізніше Кличко уточнив, що в Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного будинку. Загорання сталося на відкритій території.

В Оболонському районі - загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру.

Крім того, за словами Кличка, у Подільському загорівся двоповерховий приватний будинок.

ДСНС опублікувала фото пожежі Печерському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

КМВА повідомила, що в Соломʼянському районі уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих уточнюється.

Пізніше Кличко додав інформацію про потерпілого в Соломʼянському районі.

Пряма мова Кличка: "У Соломʼянському районі госпіталізували одного потерпілого з території підприємства.

Також у цьому ж районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа в приватному медзакладі. Відбувається евакуація".