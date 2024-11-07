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ППО збила понад 30 дронів РФ, які летіли на столицю: у КМВА розповіли про особливості атаки

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 листопада 2024, 08:48
ППО збила понад 30 дронів РФ, які летіли на столицю: у КМВА розповіли про особливості атаки
наслідки дронової атаки РФ 7 листопада. фото КМВА

В ніч на 7 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку ударними дронами на столицю: ППО знешкодила понад три десятки російських БпЛА.

Джерело: очільник КМВА Сергій Попко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Вчергове зазначається, що на Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних.

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Повітряна тривога у місті тривала вісім годин.

Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили).

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

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Пряма мова: "На даний час в Києві немає повітряної тривоги. Але в повітряному просторі України ще є безпілотники, які можуть рухатися в напрямку Києва. Тому будьте уважні і не ігноруйте повітряні сигнали повітряної тривоги!".

Київбезпілотникивійна
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