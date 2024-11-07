93% українців ставляться до Росії погано, але 3% – досі добре

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році різко погіршилося ставлення українців до країни-агресора – станом на жовтень 93% опитаних ставляться до РФ погано і лише 3% – добре.

Джерело: результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології, проведених у вересні-жовтні

Дослівно КМІС: "Після вторгнення стабільно абсолютна більшість українців погано ставляться до Росії. Станом на жовтень 2024 року 93% українців погано ставляться до Росії, а добре ставляться лише 3%".

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Деталі: Соціологи наголошують, що ставлення до РФ погіршилось після агресивних дій самої Росії, а не передувало цьому.

"Російська влада та пропаганда стверджують, що їх агресивні дії є відповіддю на зростання антиросійських настроїв (хоча навіть це в будь-якому випадку не може виправдовувати воєнні дії). Проте наші дані показують, що українці зберігали добре ставлення до Росії, і тільки Росія своїми жорстокими кроками змусила українців переглянути своє ставлення", – наголошують у КМІС.

У жовтні 2024 року абсолютна більшість населення у всіх регіонах – від 96% на Заході до 88% на Сході – погано ставляться до Росії. Частка тих, хто ставиться добре, варіює від лише 1% на Заході до лише 5% на Півдні.

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Соціологи також запили, як ставляться українці до росіян – мешканців Росії і з’ясували, що наразі лише 8% українців добре ставляться до росіян, а 84%, навпаки, ставляться до них погано.

ІНФОГРАФІКА КМІС

Крім того, частині українців ставили питали, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з росіянами (шкала Богардуса, де 1 – згоден допустити як члена родини, а 7 – не пускав би в Україну). Переважна більшість відповіли, що росіян-мешканців Росії взагалі не можна пускати до України.

ІНФОГРАФІКА КМІС

Дослідження КМІС проходили 10-16 вересня та 20 вересня – 3 жовтня. На основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1013 респондентів у всіх регіонах України (підконтрольних уряду України) у віці від 18 років.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка вибірки першого (з використанням шкали Богардуса) опитування (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Статистична похибка другого опитування (з прямим запитання щодо ставлення до Росії і росіян) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

КМІС зазначає, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Однак, загалом соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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