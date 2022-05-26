92% українців ставляться до Росії погано, але 2% досі ставляться добре

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко погіршилося ставлення українців до країни-агресора – зараз 92% опитаних ставляться до РФ погано і лише 2% – добре.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-18 травня

Дослівно КМІС: "Зараз уже лише 2% громадян добре ставляться до Росії, у той час як 92% – погано. Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає попри очевидні факти позитивне ставлення до агресора".

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Деталі: Соціологи відзначають, що серед респондентів, які на початку лютого мали погане ставлення до Росії, 97% продовжують його мати, а 3% зараз обрали варіант "важко сказати".

Водночас кардинально змінилися погляди тих, хто мав добре ставлення до Росії, і тих, хто мав невизначене ставлення до неї. Зокрема, 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер погано ставляться до неї.

Менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти "не визначилися".

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Серед же тих, хто мав невизначене ставлення до Росії, 97% зараз уже погано до неї ставляться.

За даними соціологів, у всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії, зокрема, на Півдні 90% погано ставляться, на Сході – 85% (у той час, як на початку лютого, відповідно, 45% і 53% добре ставилися до Росії).

Відносно найбільше продовжують добре ставитися до Росії на Сході – 4%.

Абсолютна більшість громадян – 82% – які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого території, негативно ставляться до Росії, і лише 6% позитивно ставляться до неї.

Дослідження тривало 13-18 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалися владою України до 24 лютого. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Водночас соціологи відзначають, що попри це отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.