Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

92% українців ставляться до Росії погано, але 2% досі ставляться добре

Ірина БалачукЧетвер, 26 травня 2022, 11:06
92% українців ставляться до Росії погано, але 2% досі ставляться добре
Російські окупанти в Херсонській області. Фото AFP via Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко погіршилося ставлення українців до країни-агресора – зараз 92% опитаних ставляться до РФ погано і лише 2% – добре.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-18 травня

Дослівно КМІС: "Зараз уже лише 2% громадян добре ставляться до Росії, у той час як 92% – погано. Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає попри очевидні факти позитивне ставлення до агресора". 

Реклама:
 

Деталі: Соціологи відзначають, що серед респондентів, які на початку лютого мали погане ставлення до Росії, 97% продовжують його мати, а 3% зараз обрали варіант "важко сказати". 

 

Водночас кардинально змінилися погляди тих, хто мав добре ставлення до Росії, і тих, хто мав невизначене ставлення до неї. Зокрема, 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер погано ставляться до неї.

Менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти "не визначилися".

ВІДЕО ДНЯ

Серед же тих, хто мав невизначене ставлення до Росії, 97% зараз уже погано до неї ставляться.

За даними соціологів, у всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії, зокрема, на Півдні 90% погано ставляться, на Сході – 85% (у той час, як на початку лютого, відповідно, 45% і 53% добре ставилися до Росії). 

Відносно найбільше продовжують добре ставитися до Росії на Сході – 4%. 

 

Абсолютна більшість громадян – 82% – які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого території, негативно ставляться до Росії, і лише 6% позитивно ставляться до неї. 

 

Дослідження тривало 13-18 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалися владою України до 24 лютого. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Водночас соціологи відзначають, що попри це отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: Росіявійнасоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: