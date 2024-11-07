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У Києві на хабарі у $2 тис. затримали посадовицю Центральної МСЕК

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоЧетвер, 7 листопада 2024, 12:08
У Києві на хабарі у $2 тис. затримали посадовицю Центральної МСЕК
Фото: ОГП

У Києві правоохоронці на отриманні хабаря у $2 тисячі затримали заступницю голови Центральної МСЕК, яка обіцяла військовозобов’язаному за цю суму оформити інвалідність. За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про 54-річну Ліану Левченко.

Джерело: ОГП, департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, джерела УП у правоохоронних органах

Дослівно: "Заступниця голови комісії сприяла в отриманні ІІ групи інвалідності, що надавало підстави чоловікам для зняття з військового обліку. За таку послугу просила "винагороду" в дві тисячі доларів".

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Деталі: За оперативною інформацією, фігурантка запевняла "клієнтів", що вже неодноразово вирішувала подібні "проблемні питання" в силу своєї посади, що було підтверджено у ході розслідування.

 

Поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст. 208 КПК під час отримання хабаря. Під час обшуків у неї вилучили майже $20 тис., документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази скоєння злочинів.

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Слідчі Нацполіції оголосили фігурантці про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 с. 369-2 Кримінального Кодексу України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 22 жовтня після засідання РНБО видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії.

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