МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня після засідання РНБО видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії.

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Деталі: У документі постановили, рекомендувати Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, Національній поліції України та НАБУ у місячний строк прозвітувати про вжиті заходи щодо виявлення порушень під час встановлення інвалідності посадовим особам. Після таких перевірок зазначені органи мають провести кадрові рішення.

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Кабміну доручили: утворити створення робочих груп з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам; протягом трьох місяців зробити доповідь про результати перевірок МСЕК; підготовку плану впровадження цифровізації проходження всіх етапів МСЕК разом із МОЗ та Мінцифри та проведення разом із Пенсійним фондом, ДБР, СБУ та Нацполіцією аудиту нарахування пенсійних виплат посадовцям.

Верховній Раді рекомендують разом із Міністерством охорони здоров’я в місячний термін розробити законопроєкт про реформування системи медико-соціальної експертизи, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 року.

Національному агентству з питань запобігання корупції рекомендують перевірити та актуалізувати до 30 листопада поточного року дослідження Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності.

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Документ також передбачає зміни до Кримінального Кодексу України, які визначали б голову та членів медико-соціальних експертних комісій суб'єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Цей указ набуває чинності з 22 жовтня.

Доповнено: У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що для реальних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

Пряма мова Зеленського: "Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК.

Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності".

Деталі: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще в травні 2023 року розповідав, що медико-соціальні експертні комісії припинять своє існування з 1 січня 2025 року.

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