WSJ: Трампу радять заморозити війну між Україною і РФ, але він ще не визначився

Радники запропонували Дональду Трампу, який виграв на виборах президента США, кілька ідей щодо врегулювання війни в Україні і всі вони передбачають або замороження конфлікту, або відмову від НАТО та фінансування допомоги України. Трамп ще не прийняв рішення і не затвердив жодного мирного плану, його колишні співробітники переконують, що рішення він прийме самостійно.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Протягом усієї своєї передвиборчої кампанії Трамп критикував політику Байдена щодо України. Він сказав, що міг би швидко вирішити конфлікт, посадивши обидві сторони за стіл переговорів, але не розкрив, як саме він це зробить.

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Насправді Трамп не затвердив конкретного мирного плану, кажуть союзники, в тому числі й того, як він переконає правителя Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за один стіл і вести переговори.

Хоча радники запропонували свої ідеї, лише сам Трамп після консультацій з ключовими помічниками вирішуватиме, як вести делікатну і відповідальну дипломатію.

Як і під час першого терміну Трампа, різні фракції змагатимуться за вплив на зовнішню політику. Більш традиційно налаштовані союзники, такі як Майк Помпео, колишній державний секретар, який зараз претендує на посаду глави Пентагону, швидше за все, наполягатимуть на врегулюванні, яке, як видається, не дасть Москві великої перемоги.

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Інші радники, зокрема Річард Гренелл, головний кандидат на посаду голови Держдепартаменту або радника з питань нацбезпеки, можуть віддати пріоритет прагненню Трампа якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо це означатиме примушення Києва до значних поступок.

Усі пропозиції відходять від підходу Байдена і одностайно рекомендують заморозити війну на місці - закріпивши захоплення Росією приблизно 20% території України - і змусити Україну тимчасово призупинити її прагнення приєднатися до НАТО.

Одна з ідей, запропонованих у перехідному офісі Трампа, детально викладена трьома особами, наближеними до новообраного президента, передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років. В обмін на це США продовжуватимуть наповнювати Україну зброєю для стримування майбутньої російської атаки.

Згідно з цим планом, лінія фронту фактично зафіксувалася б на місці, і обидві сторони погодилися б на майже 1300 км у демілітаризовану зону. Хто охоронятиме цю територію, залишається незрозумілим, але один з радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть американські війська і не походитимуть від міжнародної організації, що фінансується США, наприклад, ООН.

Пряма мова члена команди Трампа: "Ми можемо проводити навчання та надавати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці і французи".

Раніше Трампу представили план, що передбачає утримання зброї від України доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Україна все ще може спробувати повернути втрачену територію, але робити це доведеться шляхом дипломатичних переговорів.

Яку з цих стратегій Трамп реалізує – повністю, частково чи взагалі – поки що незрозуміло.

Відзначається, що такі плани зустрінуть жорсткий опір з боку деяких союзників США по НАТО, які розглядають агресію Росії проти України як безпосередню загрозу для своїх країн, та в Україні, де поступки щодо територій сприймуть як капітуляцію перед Москвою.

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