Удар росіян по Запоріжжю: 4 загиблих, 18 поранених, під завалами ще шукають людей
Внаслідок російського масованого удару по Запоріжжю 7 листопада загинули 4 людини, же 18 людей отримали поранення, під завалами можуть бути ще люди.
Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, МВС, президент Володимир Зеленський
Пряма мова очільника МВС Ігоря Клименка: "Кількість загиблих внаслідок ударів Росії по Запоріжжю зросла до 4. Поранено 18 людей. Рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку. Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому".
Деталі: За його словами, під завалами ще можуть бути люди. Поліція має інформацію про осіб, які не виходять на звʼязок.
Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, зазначивши, що "кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль".
Пряма мова Зеленського: "Там (у Кремлі) отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта – ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає".
Нагадаємо: Удень очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атакау по Запоріжжю, ворог наніс 5 ударів.