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Удар росіян по Запоріжжю: 4 загиблих, 18 поранених, під завалами ще шукають людей

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 листопада 2024, 17:38
Удар росіян по Запоріжжю: 4 загиблих, 18 поранених, під завалами ще шукають людей
Фото: ДСНС Запоріжжя

Внаслідок російського масованого удару по Запоріжжю 7 листопада загинули 4 людини, же 18 людей отримали поранення, під завалами можуть бути ще люди.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, МВС, президент Володимир Зеленський

Пряма мова очільника МВС Ігоря Клименка: "Кількість загиблих внаслідок ударів Росії по Запоріжжю зросла до 4. Поранено 18 людей. Рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку. Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому".

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Деталі: За його словами, під завалами ще можуть бути люди. Поліція має інформацію про осіб, які не виходять на звʼязок.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, зазначивши, що "кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль".

 

Пряма мова Зеленського: "Там (у Кремлі) отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта – ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає".

 
 

Нагадаємо: Удень очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атакау по Запоріжжю, ворог наніс 5 ударів.

Запоріжжяобстрілжертвивійна
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