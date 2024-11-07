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Виступ Зеленського виключили з офіційної трансляції саміту в Будапешті

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 7 листопада 2024, 19:22
Виступ Зеленського виключили з офіційної трансляції саміту в Будапешті
Зеленський в Будапешті. Фото: Getty Images

Виступ президента Володимира Зеленського не показали в офіційній трансляції саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у четвер в Будапешті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Деталі: В офіційній програмі Зеленський виступав другим після прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та перед президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Виступи Орбана та Макрона транслювали й виклали окремо онлайн, а президента України організатори не транслювали й не публікували, стверджує "Радіо Свобода".

Угорський представник організаторів заходу сказав журналістам, що виступ Зеленського нібито "не був публічним", однак відео передали його команді.

Натомість представники української влади, до яких звернулося "Радіо Свобода", назвали це твердження неправдивим.

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"Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", – йдеться в коментарі.

Володимир Зеленський особисто узяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Це його перший з 2022 року візит до Угорщини, чия влада займає неоднозначну позицію стосовно російської агресії проти України.

У виступі на саміті Зеленський заявив, що для України неприйнятною є думка про якісь поступки Росії, він вважає це самогубством для всієї Європи.

ЗеленськийУгорщина
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