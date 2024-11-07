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Зеленський відповів на мирну ідею Трампа: Швидке закінчення війни – це втрати

Євген КізіловЧетвер, 7 листопада 2024, 20:44
Зеленський відповів на мирну ідею Трампа: Швидке закінчення війни – це втрати
Зеленський на саміті в Будапешті. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумком саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті 7 листопада

Пряма мова: "Я впевнений, що швидке закінчення війни – це втрати… якщо це просто швидко, то це втрати для України. Я просто по-іншому поки що не розумію, як це. Може, ми чогось не знаємо, не бачимо. Так буває. Треба трішечки часу".

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Деталі: Зеленський каже, що іще не говорив про це з Трампом, але вислухає відповідні пропозиції нового президента США згодом. "Одне зрозуміло мені, що він дійсно хоче закінчення", – наголосив український лідер.

Нагадаємо: Трамп неодноразово заявляв, що якщо стане президентом США, то завершить війну в Україні лише за добу.

А в Кремлі цю обіцянку назвали "деякого роду перебільшенням".

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