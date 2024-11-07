До 40 зросла кількість поранених через масовану атаку РФ на Запоріжжя
Четвер, 7 листопада 2024, 21:47
Через російські удари по Запоріжжю вдень 7 листопада кількість поранених зросла до 40, серед них четверо дітей.
Джерело: Запорізька ОВА в Telegram
Дослівно: "40 поранених, серед яких четверо дітей. Такі наслідки ворожої авіаційної атаки на Запоріжжя.
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Хлопці 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка під наглядом лікарів".
Деталі: За даними місцевої влади, у лікарнях у стані середньої важкості близько 30 людей.
Нагадаємо: Удень очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атаку по Запоріжжю, ворог наніс 5 ударів.