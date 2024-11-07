ОВА: Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками
Четвер, 7 листопада 2024, 23:19
Увечері четверга в Одесі пролунали вибухи, армія РФ атакує місто ударними безпілотниками.
Джерело: Одеська ОВА, Укрінформ
Дослівно ОВА: "Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!"
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Що передувало:
Увечері 7 листопада російська армія вкотре запустила ударні безпілотники на територію України. Повітряні сили повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Південного.