ОВА: Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками

Увечері четверга в Одесі пролунали вибухи, армія РФ атакує місто ударними безпілотниками.

Джерело: Одеська ОВА, Укрінформ

Дослівно ОВА: "Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!"

Реклама:

Що передувало:

Увечері 7 листопада російська армія вкотре запустила ударні безпілотники на територію України. Повітряні сили повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Південного.