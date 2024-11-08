Через атаку російських дронів в Одесі постраждала школа – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що росіяни під час чергової атаки на Одесу пошкодили школу в історичному районі міста Слобідка.

Джерело: Думська

Деталі: Пізно ввечері місцеві ЗМІ і Telegram-канали повідомляли про вибухи в Одесі.

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Після опівночі 8 листопада Думська повідомила про руйнування одеської школи.

Внаслідок ворожої атаки в Одесі постраждала школа фото: Думська

Дослівно Думська: "В Одесі постраждала найбільша школа Слобідки, яку відкрили після капремонту 2018 року".