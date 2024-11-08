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Через атаку російських дронів в Одесі постраждала школа – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 листопада 2024, 00:40
Через атаку російських дронів в Одесі постраждала школа – ЗМІ
внаслідок атаки росіян в Одесі постраждала школа, фото: Думська

ЗМІ повідомляють, що росіяни під час чергової атаки на Одесу пошкодили школу в історичному районі міста Слобідка.

Джерело: Думська

Деталі: Пізно ввечері місцеві ЗМІ і Telegram-канали повідомляли про вибухи в Одесі.

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Після опівночі 8 листопада Думська повідомила про руйнування одеської школи.

 
Внаслідок ворожої атаки в Одесі постраждала школа
фото: Думська

Дослівно Думська: "В Одесі постраждала найбільша школа Слобідки, яку відкрили після капремонту 2018 року".

Одесабезпілотникивійнаосвіта
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