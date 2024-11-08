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Масована атака російських БпЛА на Одесу: багато пошкоджень, є поранені

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 листопада 2024, 01:12
Масована атака російських БпЛА на Одесу: багато пошкоджень, є поранені
пошкоджена одеська школа внаслідок атаки російських дронів, фото: Одеса.Офіційно

Внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу і район є поранені, пошкоджені школа та приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння, сталася розгерметизація та займання двох газових труб.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Одеська міська рада у telegram

Пряма мова Кіпера: "Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені".

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Деталі: Кіпер повідомив, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння.

В одному з навчальних закладів Одеси вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Крім того, через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

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За даними ОВА, відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті.

Пряма мова Кіпера: "Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини".

Телеграм-канал міської ради Одеси уточнив, що внаслідок нічної атаки значно пошкоджено одну з найстаріших шкіл Одеси – ліцей 125.

 
фото: Одеса.Офіційно
 
фото: Одеса.Офіційно
 
фото: Одеса.Офіційно

Школа у мікрорайоні Кривої Балки була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення.

Внаслідок атаки вибито вікна, знищено меблі і двері, пошкоджено дах та система опалення.

Пізніше міськрада Одеси лпублікувала фото інших пошкоджень внаслідок ворожої атаки.

За словами в.о. мера Одеси Олександра Філатова, зранку почне працювати міський оперативний штаб для допомоги містянам.

 
фото: Одеса.Офіційно
 
фото: Одеса.Офіційно
 
фото: Одеса.Офіційно

ОдесаОдеська областьбезпілотникивійна
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