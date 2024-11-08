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Ворог окупував Новоолексіївку на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 листопада 2024, 01:56
Ворог окупував Новоолексіївку на Донеччині – DeepState
карта DeepState

Згідно з оновленими даними проєкту DeepState, росіяни окупували Новоолексіївку на Донеччині.

Джерело: DeepState

Деталі: У ніч проти 8 листопада аналітики проєкту повідомили, що ворог окупував Новоолексіївку Донецької області.

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Крім того, росіяни біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки на Донеччині.

Довідково: Новоолексі́ївка – село Селидівської міської громади Покровського району Донецької області в Україні. За даними перепису 2001 року, населення села становило 177 осіб.

Нагадаємо: Повідомлялося, що за жовтень ворог окупував близько 490 кілометрів квадратних українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.

війнаокупаціяДонецька область
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