DeepState: За жовтень росіяни окупували майже 500 км² України – найбільші втрати за рік

За жовтень ворог окупував близько 490 кілометрів квадратних українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.

Джерело: дані моніторингового проєкту Deep State

Деталі: Водночас аналітики наголошують, що не варто міряти все площами, адже воюють люди і саме вони є гарантією сталості армії та її потенціалу до спротиву.

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Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне — раціональне застосування людського потенціалу. Останнє, на жаль, стає для нас слабким місцем, зазначають у Deep State.

В свою чергу росіяни виправляють свої помилки: якщо раніше м'ясні підрозділи були класикою їхньої армії, то зараз все частіше їх полки та бригади проводять додаткові тижні та місяці навчання особового складу, зазначають аналітики проєкту. Наявність великої кількості живої сили дозволяє ворогу проводити регулярні ротації раз в 1 чи 2 місяці. Для ЗСУ ж ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою, додають у Deep State.

Дослівно: "Підсумовуючи: площі втрачених територій це звісно важливо, але точно не єдиний параметр оцінки "життєдіяльності" та результативності війська. Якщо в жовтні 2022-го ворог наступав 4 повноцінними ротами на Новомихайлівку, то зараз для них це дуже дороге задоволення".

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Передісторія:

1 листопада 2024 року естонська розвідка заявила, що впродовж останнього тижня російським військам вдалося окупувати близько 150 квадратних кілометрів на території Донецької області.

Підрахунки Bloomberg Intelligence засвідчили, що російська армія протягом того тижня захопила більше території, ніж будь-коли у 2024 році за такий же проміжок часу.

За даними Генштабу ЗСУ, за останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Також до 1300 км збільшилась протяжність лінії фронту. Як пояснює речник Генштабу Дмитро Лиховій, на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну.

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