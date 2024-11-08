Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Впливом на Трампа Путін хоче перезавантажити відносини РФ і США на своїх умовах

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 листопада 2024, 06:22
ISW: Впливом на Трампа Путін хоче перезавантажити відносини РФ і США на своїх умовах
Трамп и Путин. Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін хоче за президенства Дональда Трампа перезавантажити російсько-американські відносини на своїх умовах.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах".

Реклама:

Деталі: Путін виступив на 21-й щорічній зустрічі дискусійного клубу "Валдай" 7 листопада і виступив за перезавантаження російсько-американських відносин.

Путін натякнув, що президентська кампанія Трампа висловила "бажання відновити відносини з Росією, допомогти покласти край українській кризі", а пізніше зазначив, що Росія відкрита до "можливості відновлення відносин зі Сполученими Штатами".

Путін спробував звинуватити США в підриві російсько-американських відносин, зазначивши, що Сполучені Штати наклали санкції та обмеження на Росію і вирішили підтримати Київ – без згадки про те, що ці заходи були відповіддю на незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

РЕКЛАМА:

Аналітики зазначають, що із заяви Путіна випливає, що Росія погодиться на перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови, що США скасують санкції та обмеження проти Росії і припинять підтримувати Україну – фактично на умовах, які вигідні Росії за рахунок інтересів США.

Ключові висновки ISW за 7 листопада:

  • Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на своїх умовах.
  • Нещодавня невдала атака російських військ на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки викликала обурення деяких російських ультранаціоналістичних військових блогерів з приводу невдач російського командування і поширеної в російській військовій культурі практики перебільшення успіхів на полі бою.
  • Повідомлялося про загибель командира російської бригади та командира снайперського взводу в боях на Курахівському та Часово-Ярського напрямках.
  • Українська влада продовжує повідомляти про систематичні страти українських військовополонених росіянами, відзначаючи явне збільшення кількості таких страт у 2024 році.
  • За повідомленнями, українські удари по Росії та західні санкції підривають російську енергетичну галузь.
  • Російські війська просунулися поблизу Сіверська, Покровська та Курахового.
  • За повідомленнями, російська влада створює "фейкові" небойові добровольчі батальйони в окупованій Україні та об'єднує їх з існуючими козацькими організаціями під керівництвом окупаційних адміністрацій.

ISWТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі – джерело

Україна отримала від США грант в $1,35 млрд

відео, фотоУ Севастополі підірвали авто з окупантом

У Києві знову відключатимуть світло, але лише для бізнесу

фотоРосіяни атакували Київ та область ракетами і БпЛА: уламки дрона поранили людину, горів склад

З обіцяного США передали Україні 83% боєприпасів та 67% засобів ППО – Пентагон

Усі новини...
ISW
ISW проаналізував удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі
Росія запустила на орбіту два іранські супутники
ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду
Останні новини
14:04
В Сеулі заявили, що військові КНДР вже ведуть бойові дії проти України в Курській області
13:59
спортПровал Падуна, вдалий дебют Царенка. Підсумки велосезону-2024 для українських гонщиків
13:54
футболДовбик пропустив тренування збірної України та може повернутися до Риму
13:47
Останній супермісяць року: коли і де спостерігати за "Бобровим місяцем"
13:44
фотоПрикордонники програли суд за право на бренд з висловом про "русскій воєнний корабль"
13:43
Стали відомі учасники премії УП 100
13:30
На третьому році війни РФ проти України поширював наративи Кремля – СБУ викрила клірика УПЦ МП
13:30
фото, відеоПісля скандалу із закупівлями курток для ЗСУ родина нардепа Касая придбала в Дубаї квартир на $1 млн – ЗМІ
13:23
МОЗ: за тиждень один померлий від COVID, кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 3,8%
13:21
Блінкен на зустрічі з Рютте запевнив у зміцненні підтримки Києва у наступні кілька місяців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: