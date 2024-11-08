ISW: Впливом на Трампа Путін хоче перезавантажити відносини РФ і США на своїх умовах
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін хоче за президенства Дональда Трампа перезавантажити російсько-американські відносини на своїх умовах.
Джерело: ISW
Дослівно ISW: "Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах".
Деталі: Путін виступив на 21-й щорічній зустрічі дискусійного клубу "Валдай" 7 листопада і виступив за перезавантаження російсько-американських відносин.
Путін натякнув, що президентська кампанія Трампа висловила "бажання відновити відносини з Росією, допомогти покласти край українській кризі", а пізніше зазначив, що Росія відкрита до "можливості відновлення відносин зі Сполученими Штатами".
Путін спробував звинуватити США в підриві російсько-американських відносин, зазначивши, що Сполучені Штати наклали санкції та обмеження на Росію і вирішили підтримати Київ – без згадки про те, що ці заходи були відповіддю на незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Аналітики зазначають, що із заяви Путіна випливає, що Росія погодиться на перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови, що США скасують санкції та обмеження проти Росії і припинять підтримувати Україну – фактично на умовах, які вигідні Росії за рахунок інтересів США.
Ключові висновки ISW за 7 листопада:
- Путін намагається впливати на зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на своїх умовах.
- Нещодавня невдала атака російських військ на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки викликала обурення деяких російських ультранаціоналістичних військових блогерів з приводу невдач російського командування і поширеної в російській військовій культурі практики перебільшення успіхів на полі бою.
- Повідомлялося про загибель командира російської бригади та командира снайперського взводу в боях на Курахівському та Часово-Ярського напрямках.
- Українська влада продовжує повідомляти про систематичні страти українських військовополонених росіянами, відзначаючи явне збільшення кількості таких страт у 2024 році.
- За повідомленнями, українські удари по Росії та західні санкції підривають російську енергетичну галузь.
- Російські війська просунулися поблизу Сіверська, Покровська та Курахового.
- За повідомленнями, російська влада створює "фейкові" небойові добровольчі батальйони в окупованій Україні та об'єднує їх з існуючими козацькими організаціями під керівництвом окупаційних адміністрацій.