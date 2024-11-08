Окупанти атакували Одещину – убили людину і поранили ще 9

Одна людина загинула та ще 9 дістали поранення внаслідок російських ударів по Одеській області.

Джерело: ДСНС у Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Дослівно служба: "Одещина. За попередніми даними одна людина загинула внаслідок цинічної ворожої атаки".

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Деталі: Ще 9 людей дістали поранення.

фото прокуратури

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки.

"Ще вісім людей отримали поранення, у 91-річної жінки гостра реакція на стрес. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Іншим допомога була надана на місці", – повідомив Кіпер.

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фото прокуратури

фото ДСНС

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджені житлові будинки у приватному секторі, у двох з них виникла пожежа.

фото ДСНС

Рятувальники також гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства.

Крім того, постраждала будівля навчального закладу.

Фото ДСНС

Повідомляється, що піротехніки ДСНС уже обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Психологи служби надали допомогу 15 людям, зокрема дитині та вагітній жінці.

Одна людина загинула та ще 9 дістали поранення внаслідок російських ударів по Одеській області. Відео Одеської обласної прокуратури pic.twitter.com/Id6RYhmkDk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 8, 2024

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