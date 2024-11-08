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Фон дер Ляєн поговорила з Трампом, зокрема, і про Україну

П'ятниця, 8 листопада 2024, 09:51
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом, зокрема, і про Україну
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото ілюстративне з ec.europa.eu

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з новообраним президентом США Дональдом Трампом – говорили серед іншого і про Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на пост фон дер Ляєн у мережі Х

Пряма мова президентки Єврокомісії: "Ми обговорили оборону та Україну, торгівлю та енергетику. Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики".

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Деталі: Фон дер Ляєн додала, що вона очікує на "зміцнення зв'язків між ЄС і США та спільну роботу над вирішенням геополітичних викликів". 

Передісторія:

  • Напередодні, після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.
  • Також він розповів європейським лідерам про свою телефонну розмову з Трампом.

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України

ЄврокомісіяТрампУкраїна
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