За дроновою атакою на НПЗ в російському Саратові стоїть ГУР – джерело

За атакою безпілотників на нафтопереробний завод "Роснефти "у російському місті Саратов в ніч на 8 листопада стоїть Головне управління розвідки МОУ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: Джерело УП підтвердило, що це була успішна спецоперація ГУР.

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Як пишуть місцеві російські пабліки, на території НПЗ зайнялася пожежа.

Що передувало: Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін підтвердив атаку дронів на промислову зону в Заводському районі міста, де розташований НПЗ "Роснефти" з нафтовим причалом на Волзі. Там, мовляв, упали уламки збитого безпілотника.

Відео самої пожежі з'явилося в місцевих пабліках.