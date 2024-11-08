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Стерненко заявив, що історія з ТЦК – це особиста помста Сирського

Євген КізіловП'ятниця, 8 листопада 2024, 17:51
Стерненко заявив, що історія з ТЦК – це особиста помста Сирського
фото: фейсбук-сторінка Стерненка

Громадський активіст, блогер і волонтер Сергій Стерненко звинуватив головкома ЗСУ Олександра Сирського в тому, що той особисто влаштував на нього полювання ТЦК, оскільки хоче помститися за критику системи управління військами.

Джерело: Стерненко у соцмережах

Пряма мова: "Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку".

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Деталі: За словами активіста, йому про це повідомили джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

Стерненко вважає, що основною причиною "помсти" став його стрім від 27 жовтня, де він "прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами".

Блогер вважає, що йому навмисно відправили повістку за хибною адресою, щоб він її не отримав і щоб оголосити його в розшук. По-друге, каже Стерненко, цю інформацію "злили російській агентурі".

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Також активіст назвав брехнею заяву ТЦК, що він нібито сплатив штраф.

Пряма мова: "Пане Сирский, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну".

Що передувало: Стерненко заявив, що його розшукували через неявку до Приморського РТЦК та СП в Одеській області за повісткою, і пов′язав це зі своєю критикою армійської системи та закликами реформ для військових. Він пояснив, що повістку йому прислали на стару адресу, де він давно не проживає, і що нова адреса і всі свіжі дані він вніс до системи "Резерв+". Більше того, в "Резерв+" немає жодної інформаціє про розшук активіста.

Одеський ТЦК та СП на це відповів, що діє "виключно в рамках законодавства" і що Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, зокрема про те, що він уже нібито відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та про те, що був направлений на військово-лікарську комісію.

СтерненкоСирськийТЦКскандал
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