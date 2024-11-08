Стерненко сплатив штраф у ТЦК і пішов на ВЛК. Перед цим скаржився на можливе переслідування

Блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що його розшукували через неявку до ТЦК за повісткою і пов′язав це з його критикою армійської системи та закликами реформ для військових. У ТЦК не заперечили, що розшукували активіста, але зазначили, що це не "помста".

Джерело: Стерненко у Telegram, Одеський ТЦК та СП у Facebook

Деталі: Напередодні Стерненко повідомив, що дізнався з проросійських ресурсів, що його начебто розшукує Приморський РТЦК та СП за "порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, встановлені правила військового обліку для складення протоколів про адміністративні правопорушення".

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За словами активіста, "є підстави вважати, що це може бути "привіт" від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові".

Він вказав, що у застосунку Резерв+ вказані всі його актуальні дані щодо проживання у Києві, повідомлень про розшук він не отримував. А "повістку" начебто йому надсилали на адресу в Одесі. "Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою", - написав Стерненко.

Також Стерненко зазначив, що не переховується. "Окремий сюр – у день нібито оголошення у розшук я перебував на зустрічі в Міноборони. Через день на ще одній. Словом, поводився як той, хто переховується, ага", - написав він.

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В Одеському ТЦК та СП не заперечили, що розшукували Стерненко, але наголосили, що "діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки".

У заяві ТЦК говориться, що Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, зокрема, про те, що він уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та про те, що був направлений на військово-лікарську комісію (ВЛК).

"Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу", - говориться у заяві.

Там також закликали Стерненка у разі сумнівів щодо правомірності дій звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь.

Що було раніше:

У травні Стерненко в інтерв’ю "Українській правді" пояснював, що наразі не воює, тому що є більш ефективним як волонтер.

Стерненко на постійній основі організовує збори на дрони для ЗСУ та передає їх у підрозділи. Він повідомив, що із загальної кількості зібраних грошей у сумі 2,9 млрд грн було закуплено 115 тисяч дронів. "Знищено величезну кількість росіян і техніки, збито 386 БПЛА. Продовжуємо роботу над розвитком технологій для війська", - написав він.

Нагадаємо: Стерненко – громадський активіст, волонтер та один з найпопулярніших україномовних блогерів. У своїх відео, які набирають сотні тисяч переглядів, він розвінчує діяльність російських пропагандистів та українських колаборантів.

Стерненко – фігурант кількох кримінальних справ: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків і загибель нападника. Провину в усіх справах він заперечує.

У травні 2021 року Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року, але Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

У грудні 2023 року суд закрив справу проти Стерненка у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності щодо події 2018 року. Тоді на Сергія Стерненка було скоєно три напади. Під час другого нападу Сергій затримав нападника. Під час третього – на Сергія напали двоє професійних спортсменів. Він поранив своїх нападників, один з яких помер одразу на місці.

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