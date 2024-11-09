Уряд Тайваню "обережно" привітав Трампа з обранням
Цього тижня уряд Тайваню передав новообраному президенту США Дональду Трампу листа через колишнього чиновника адміністрації Трампа під час приватного обіду.
Джерело: CNN з посиланням на двох інформаторів, знайомих з цим питанням
Деталі: Як йдеться у повідомленні, тиха передача листа є різким контрастом з телефонною розмовою між новообраним президентом Трампом і президентом Тайваню після виборів 2016 року. Ця розмова викликала шок у всьому світі, оскільки зламала десятиліттями усталену політику США щодо Тайваню.
Обидва випадки мали схожу мету: привітати нового президента. Але розбіжності в підходах демонструють, що Тайвань та багато інших країн зараз звертаються до Трампа інакше, ніж у минулому, оскільки вони намагаються розвивати застережливу динаміку у відносинах з новим президентом у перші дні після його перемоги на виборах.
Пряма мова колишнього посадовця адміністрації Трампа: "Минулого разу дехто вважав, що Тайвань нібито скористався Трампом, зателефонувавши йому і порушивши десятиліття політики США, згідно з якою нові президенти не розмовляли з Тайванем, зважаючи на повагу США до політики єдиного Китаю".
Деталі: Але ці контрастні дії також показують, що перехідна команда Трампа більш обдумано ставиться до розмов Трампа зі світовими лідерами під час цього перехідного періоду, кажуть колишні чиновники Трампа.
Після перемоги на президентських виборах на початку цього тижня Трамп - поки що - не спілкувався безпосередньо з урядом Тайваню, повідомили джерела, знайомі з його розмовами в останні дні.
Але дзвінок між лідером Тайваню і Трампом все ще потенційно може відбутися під час перехідного періоду, додали колишні чиновники Трампа.
Радник Трампа з національної безпеки під час його першого терміну Роберт О'Брайен зустрівся з представником Тайваню в США Олександром Юєм і конгресменом Крісом Стюартом за обідом в Солт-Лейк-Сіті в четвер, за словами трьох джерел, знайомих з цим питанням. Під час цього обіду лист був переданий, а потім показаний Трампу, повідомили два джерела.
О'Брайен відмовився коментувати цей обід. Економічне і культурне представництво Тайваню в США - де-факто посольство країни у Вашингтоні - заявило, що не має жодних коментарів з цього приводу.
Нагадаємо:
- Китайські військові у жовтні розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню в понеділок, заявивши, що це попередження "сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню", і не назвавши дати їх завершення, що викликало засудження з боку уряду Тайбея.