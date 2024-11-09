Уряд Тайваню "обережно" привітав Трампа з обранням

Цього тижня уряд Тайваню передав новообраному президенту США Дональду Трампу листа через колишнього чиновника адміністрації Трампа під час приватного обіду.

Джерело: CNN з посиланням на двох інформаторів, знайомих з цим питанням

Деталі: Як йдеться у повідомленні, тиха передача листа є різким контрастом з телефонною розмовою між новообраним президентом Трампом і президентом Тайваню після виборів 2016 року. Ця розмова викликала шок у всьому світі, оскільки зламала десятиліттями усталену політику США щодо Тайваню.

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Обидва випадки мали схожу мету: привітати нового президента. Але розбіжності в підходах демонструють, що Тайвань та багато інших країн зараз звертаються до Трампа інакше, ніж у минулому, оскільки вони намагаються розвивати застережливу динаміку у відносинах з новим президентом у перші дні після його перемоги на виборах.

Пряма мова колишнього посадовця адміністрації Трампа: "Минулого разу дехто вважав, що Тайвань нібито скористався Трампом, зателефонувавши йому і порушивши десятиліття політики США, згідно з якою нові президенти не розмовляли з Тайванем, зважаючи на повагу США до політики єдиного Китаю".

Деталі: Але ці контрастні дії також показують, що перехідна команда Трампа більш обдумано ставиться до розмов Трампа зі світовими лідерами під час цього перехідного періоду, кажуть колишні чиновники Трампа.

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Після перемоги на президентських виборах на початку цього тижня Трамп - поки що - не спілкувався безпосередньо з урядом Тайваню, повідомили джерела, знайомі з його розмовами в останні дні.

Але дзвінок між лідером Тайваню і Трампом все ще потенційно може відбутися під час перехідного періоду, додали колишні чиновники Трампа.

Радник Трампа з національної безпеки під час його першого терміну Роберт О'Брайен зустрівся з представником Тайваню в США Олександром Юєм і конгресменом Крісом Стюартом за обідом в Солт-Лейк-Сіті в четвер, за словами трьох джерел, знайомих з цим питанням. Під час цього обіду лист був переданий, а потім показаний Трампу, повідомили два джерела.

О'Брайен відмовився коментувати цей обід. Економічне і культурне представництво Тайваню в США - де-факто посольство країни у Вашингтоні - заявило, що не має жодних коментарів з цього приводу.

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