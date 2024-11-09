Москва "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо України

Росія заявила, що "готова вислухати" пропозиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Джерело: заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитує "Интерфакс"

Деталі: Москва нібито "безумовно" готова вислухати пропозиції Трампа.

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Пряма мова Рябкова: "Якщо з американського боку підуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе до тієї самої стратегічної поразки Москви, то ми, безсумнівно, зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати і виробити відповідь...

Зрозуміло, що простого розв'язання цієї проблеми або цих проблем, пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї, бути не може".

Нагадаємо: ЗМІ пишуть, що Трамп може закликати європейські війська забезпечити 1200-кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами.