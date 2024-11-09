Українські дрони уразили хімкомбінат на Тульщині, який виробляє боєприпаси – джерело

Дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат у російській Тульській області, який виробляє для військових порох та боєприпаси.

Джерело: співрозмовник УП у спецслужбах

Деталі: З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3 ночі жителі Тульщини почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи та рух пожежних машин.

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Відомо, що Алексінський хімічний комбінат входить до корпорації "Ростех" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Нагадаємо: Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.