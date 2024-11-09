Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські дрони уразили хімкомбінат на Тульщині, який виробляє боєприпаси – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСубота, 9 листопада 2024, 12:23
Українські дрони уразили хімкомбінат на Тульщині, який виробляє боєприпаси – джерело
google maps

Дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат у російській Тульській області, який виробляє для військових порох та боєприпаси.

Джерело: співрозмовник УП у спецслужбах

Деталі: З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3 ночі жителі Тульщини почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи та рух пожежних машин.

Реклама:

Відомо, що Алексінський хімічний комбінат входить до корпорації "Ростех" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Нагадаємо: Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.

РосіябезпілотникиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Трамп хоче призначити директоркою Нацрозвідки політикиню, яка проти надання допомоги Україні

Генштаб: На Курахівському на Покровському напрямку найінтенсивніші бої

фотоУ ще однієї лікарки Хмельницької МСЕК виявили маєтки та мільйонні заощадження

Трамп уже "жартує" про третє президентство, яке заборонене Конституцією США

Усі новини...
Росія
Москва "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо України
Трамп як вирок чи нові можливості: що для нас означають результати виборів у США
Росія у війні проти України за добу втратила 1660 військових, 23 артсистеми і 36 ББМ
Останні новини
04:59
оновлюєтьсяРосійські "Шахеди" знову атакують Україну
04:27
Терехов: Ворог атакував Харків КАБами
04:05
біатлонСильніший за Йоганнеса Бо. Молодий норвежець переміг легенду на контрольному старті
03:51
ISW: Північнокорейські солдати воюють поруч із росіянами в Курській області
03:17
NYT: Через перемогу Трампа Україна ставить на перше місце гарантії безпеки, а не територію
03:15
ФБР викрило масштабну китайську кібершпигунську операцію проти американських урядовців – AP
02:28
Reuters: Команда Трампа складає списки військових офіцерів, яких звільнять з Пентагону
02:00
Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState
01:49
БоксЧухаджян спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі
00:46
Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: