ВМС показали випробування корвета "Іван Мазепа"
Військово-морські сили показали, як корвет "Іван Мазепа" продовжує успішно проходити державні випробування.
Джерело: ВМС
Деталі: За даними військових, під час артилерійських стрільб він продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі.
Уточнюється, що корабель оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості.
Модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони.
Дослівно: "Іван Мазепа" – це не лише новітні технології, а й символ українського незламного флоту.
Впевненість у наших силах зростає, і ми готові до нових викликів війни.
Україна – непереможна морська держава, здатна дати відсіч будь-яким загрозам".
Нагадаємо: У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ, який Україні побудує Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".