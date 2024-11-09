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ВМС показали випробування корвета "Іван Мазепа"

Роман ПетренкоСубота, 9 листопада 2024, 12:59
ВМС показали випробування корвета Іван Мазепа
скиншот

Військово-морські сили показали, як корвет "Іван Мазепа" продовжує успішно проходити державні випробування.

Джерело: ВМС

Деталі: За даними військових, під час артилерійських стрільб він продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі.

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Уточнюється, що корабель оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості.

Модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони.

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Дослівно: "Іван Мазепа" – це не лише новітні технології, а й символ українського незламного флоту.

Впевненість у наших силах зростає, і ми готові до нових викликів війни.

Україна – непереможна морська держава, здатна дати відсіч будь-яким загрозам".

Нагадаємо: У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ, який Україні побудує Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

корабліЧорне море
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