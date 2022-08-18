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Зеленський назвав корвет, який будують для України, "Гетьман Іван Мазепа"

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 15:20
Зеленський назвав корвет, який будують для України, Гетьман Іван Мазепа
Фото ілюстративне

Президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ, який Україні побудує Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

Джерело:  повідомлення Генштабу, указ на сайті президента

Дослівно: "З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю:

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Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Мазепа"".

Передісторія:

ВМС ЗС України у 2021 році вирішила списати корабель "Вінниця" (A206) та два рейдових катери – "Токмак" (A733) та ще один катер.

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Теми: флотУкраїна
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