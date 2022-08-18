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Зеленський назвав корвет, який будують для України, "Гетьман Іван Мазепа"

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 15:20
Фото ілюстративне

Президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ, який Україні побудує Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

Джерело:  повідомлення Генштабу, указ на сайті президента

Дослівно: "З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю:

Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Мазепа"".

Передісторія:

ВМС ЗС України у 2021 році вирішила списати корабель "Вінниця" (A206) та два рейдових катери – "Токмак" (A733) та ще один катер.

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Теми: флотУкраїна
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