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На хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 9 листопада 2024, 15:45
На хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело
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Внаслідок атаки українських безпілотників по Алексінському хімкомбінату в Тульській області РФ уражено цех з виробництва пороху, роботу виробництва зупинено.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За уточненою інформацією джерела УП, вночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль - цех з виробництва пороху.

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О 13:10 на об’єкті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух - зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань.

Пряма мова: "Сам завод зупинено, персонал евакуйовано. Також підтверджено ураження Алексінської ТЕЦ. Пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ".

Що передувало: Джерела УП повідомили, що в ніч на 9 листопада дрони СБУ та ССО уразили у російській Тульській області Алексінський хімкомбінат, який виробляє для військових порох та боєприпаси.

безпілотникиСБУССОвійна
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