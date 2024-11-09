Радник Трампа: Криму більше немає, Зеленський має представити реалістичне бачення миру

Старший радник переможця президентських виборів у США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні повернути окуповані Росією території.

Джерело: Ланза в ефірі програми "Вікенд" на BBC World Service, пише ВВС

Деталі: Радник Трампа із 2016 року і стратег Республіканської партії зазначив, що адміністрація Трампа звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням представити свою версію "реалістичного бачення миру".

Реклама:

Пряма мова Ланзи: "І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозно ставиться до цього...

Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане лише тоді, коли Крим буде повернуто, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає… І якщо це ваш пріоритет – повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі".

Деталі: Він не згадував про окуповані території східної України, але сказав, що повернення Криму Україні є нереалістичним і "не є метою Сполучених Штатів".

РЕКЛАМА:

Слід зазначити, що Україна ніколи не зверталася до США з проханням надіслати своїх військових, які б воювали проти Росії, ішлося лише про військову допомогу.

Ланза заявив, що він з великою повагою ставиться до українського народу, описавши його як такого, що має серце лева. Але, за його словами, пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

"Ми хочемо сказати Україні: ви знаєте, що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо чесну розмову", – сказав він.

Радник Трампа також розкритикував підтримку, яку адміністрація Байдена-Гарріс та європейські країни надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Реальність на місцях така, що європейські держави та президент Байден не дали Україні можливості та зброї для перемоги у цій війні на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України", – сказав він.

Оновлено: Представник команди перехідного періоду обраного президента США Дональда Трампа заявив, що радник Трампа Брайан Ланза не виступав від його імені, коли говорив, що Україна має представити реалістичне бачення миру й не претендувати на повернення Криму.