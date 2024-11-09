Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Радник Трампа: Криму більше немає, Зеленський має представити реалістичне бачення миру

Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 16:52
Радник Трампа: Криму більше немає, Зеленський має представити реалістичне бачення миру
Володимир Зеленський і Дональд Трамп, фото Офісу президента України

Старший радник переможця президентських виборів у США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні повернути окуповані Росією території.

Джерело: Ланза в ефірі програми "Вікенд" на BBC World Service, пише ВВС

Деталі: Радник Трампа із 2016 року і стратег Республіканської партії зазначив, що адміністрація Трампа звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням представити свою версію "реалістичного бачення миру".

Реклама:

Пряма мова Ланзи: "І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозно ставиться до цього...

Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане лише тоді, коли Крим буде повернуто, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає… І якщо це ваш пріоритет – повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі".

Деталі: Він не згадував про окуповані території східної України, але сказав, що повернення Криму Україні є нереалістичним і "не є метою Сполучених Штатів".

РЕКЛАМА:

Слід зазначити, що Україна ніколи не зверталася до США з проханням надіслати своїх військових, які б воювали проти Росії, ішлося лише про військову допомогу.

Ланза заявив, що він з великою повагою ставиться до українського народу, описавши його як такого, що має серце лева. Але, за його словами, пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

"Ми хочемо сказати Україні: ви знаєте, що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо чесну розмову", – сказав він.

Радник Трампа також розкритикував підтримку, яку адміністрація Байдена-Гарріс та європейські країни надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Реальність на місцях така, що європейські держави та президент Байден не дали Україні можливості та зброї для перемоги у цій війні на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України", – сказав він.

Оновлено: Представник команди перехідного періоду обраного президента США Дональда Трампа заявив, що радник Трампа Брайан Ланза не виступав від його імені, коли говорив, що Україна має представити реалістичне бачення миру й не претендувати на повернення Криму.

ТрампКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Трамп хоче призначити директоркою Нацрозвідки політикиню, яка проти надання допомоги Україні

Генштаб: На Курахівському на Покровському напрямку найінтенсивніші бої

фотоУ ще однієї лікарки Хмельницької МСЕК виявили маєтки та мільйонні заощадження

Трамп уже "жартує" про третє президентство, яке заборонене Конституцією США

фотоДва десятки ділянок та будинків лише в одному селі: журналісти показали майно родини Крупи

фотоБайден зустрівся з Трампом у Білому домі

Усі новини...
ВМС показали випробування корвета "Іван Мазепа"
Сирський: У жовтні українськими дронами уражено понад 52 тисячі цілей РФ
США відправлять Україні понад 500 перехоплювачів до Patriot і NASAMS – ЗМІ
Ворожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
Останні новини
00:46
Трамп обрав генпрокурором США конгресмена Гетца, відомого противника допомоги Україні 
00:35
На Донеччині примусово евакуюють дітей з батьками із 16 населених пунктів
00:03
Трамп заявив, що говорив з Байденом про війну в Україні та Близький Схід
23:59
Чи дійсно ботокс у 20-річному віці запобігає появі зморшок: пояснюють медики
23:59
оновлюєтьсяНа півночі України летять російські БпЛА
23:41
Прокуратура Парижа просить для Ле Пен 5 років в’язниці за махінації в Європарламенті
23:39
Новини економіки 13 листопада: відключення світла для бізнесу, академія наук підіграла забудовникам
23:35
MMAСтіпе Міочич: історія звичайного пожежника, який став легендою UFC
23:34
Трамп хоче призначити директоркою Нацрозвідки політикиню, яка проти надання допомоги Україні
23:17
Генштаб: На Курахівському на Покровському напрямку найінтенсивніші бої
Усі новини...
Реклама:
Реклама: