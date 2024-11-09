У Трампа відхрестилися від слів радника про "втрачений Крим" і мир замість перемоги

Представник команди перехідного періоду обраного президента США Дональда Трампа заявив, що радник Трампа Брайан Ланза не виступав від його імені, коли говорив, що Україна має представити реалістичне бачення миру й не претендувати на повернення Криму.

Джерело: неназваний представник перехідної команди Трампа у коментарі Reuters

Деталі: Коментуючи слова Ланзи, представник перехідної команди заперечив, що той говорив від імені Трампа. Він зазначив, що наразі перехідний штаб Трампа займається перевіркою персоналу та розробкою політики, яку Трамп міг би прийняти під час свого другого терміну.

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Пряма мова представника команди Трампа: "Брайан Ланза був підрядником кампанії. Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені".

Що передувало: У суботу Брайан Ланза, якого ВВС називає старшим радником Трампа і стратегом Республіканської партії, заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні повернути окуповані Росією території. Він також заявив, що "Криму більше немає", а президент Володимир Зеленський має представити свою версію "реалістичного бачення миру".