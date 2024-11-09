"З автомата впритул": СБУ та прокурори розслідують новий розстріл росіянами українського бійця

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину російських окупантів.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: В ОГП уточнили, що 9 листопада 2024 року в одному з Telegram-каналів з’явилося відео, на якому видно, як представники ЗС РФ захопили пораненого українського військовослужбовця.

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Беззбройного захисника, який лежав на землі, окупанти розстріляли з автоматичної зброї впритул.

Дослівно: "Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події, а також часу і місця злочину.

Вбивство військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як серйозний міжнародний злочин. Розслідування проводить СБУ в Донецькій та Луганській областях".

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Що передувало: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські військові розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Омбудсман направив лист до МКЧХ та ООН.

В Офісі генпрокурора зазначили, що фіксують стрімке зростання випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон. Правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою.