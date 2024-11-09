Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення "Укрпошти"

Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 23:24
У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення Укрпошти
ситуація навколо Куп'янська, скріншот deepstatemap

У Куп’янській громаді Харківської області через російські обстріли зачинилося останнє відділення "Укрпошти" та припинили роботу банкомати.

Джерело: очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На жаль, закрилося відділення "Укрпошти", у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів".

Реклама:

Деталі: За його словами, армія РФ спостерігає за під’їздами до Куп’янська та атакує fpv-дронами автівки, не дозволяючи завести гуманітарну допомогу.

Очільник громади закликає людей евакуюватися.

Він нагадав, що загиблі у селищі Ківшарівка люди вже шість днів під завалами, бо росіяни не дають застосовувати спецтехніку та працювати рятувальникам.

РЕКЛАМА:

"Три людини загинуло, лежать під завалами, і деблокувати їх неможливо", - сказав Беседін.

За його даними, 1100 жителів громади залишаються на лівому березі Осколу без світла, газу, централізованого водо- та теплопостачання.

Харківська областьвійнапоштагроші
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб запевняє, що армії РФ не вдалося увійти до Куп’янська і окупувати Іллінку

"Люди в шоці": у Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави міноборони

Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України

У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Усі новини...
Харківська область
На двох людей впали електродроти внаслідок обстрілу Куп’янська, вони загинули
Внаслідок російського обстрілу Козачої Лопані на Харківщині поранено 18-річного хлопця
Двоє людей загинули через російський обстріл села Глушківка на Харківщині
Останні новини
13:21
Хто і як розвалював металургійну галузь України?
13:18
Жовто-синю картину Марка Ротко продали за 32 млн доларів
13:03
Польща розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з Росією
12:58
футболГравець київського "Динамо" залишив табір збірної України, замість нього вже довикликали дебютанта
12:47
Аргумент для повернення людей: в Україні починають будувати соціальне житло
12:38
Скільки українців підтримує припинення переведення годинників на літній час? Опитування
12:30
"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 6%
12:20
мапаУ п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів
12:19
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
12:19
відеоОкупанти обстріляли Слов’янськ – пошкоджені дитсадок і університет
Усі новини...
Реклама:
Реклама: