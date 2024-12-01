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В Грузії поновилися акції протестів: уряд силовими методами розганяє мітингувальників

Іван Д'яконовНеділя, 1 грудня 2024, 00:43
В Грузії поновилися акції протестів: уряд силовими методами розганяє мітингувальників
Фото: "Эхо Кавказа"

У Грузії поновилися масові акції протестів проти відходження країни від європейського шляху. Уряд силовими методами розганяє мітингувальників

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Надвечір 30 листопада на проспекті Руставелі в Тбілісі під будівлею парламенту зібралися противники проросійської партії "Грузинська мрія" та чинного уряду. Люди виступають проти рішення проросійської партії "Грузинська мрія" відмовитись від переговорів про вступ Грузії до ЄС.

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Учасники акції перекрили проїжджу частину центрального проспекту грузинської столиці.

Фото:
Фото: "Эхо Кавказа"

На знак протесту мітингувальники спалили опудало засновника партії Бідзіни Іванішвілі. У відповідь Міністерство внутрішніх справ Грузії попередило про приведення в готовність поліцейських сил.

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Ближче до ночі МВС Грузії заявило, що акція протесту "вийшла за рамки закону про збори і демонстрації". 

Паралельно з цим на вулиці Братів Зубалашвілі відбулися сутички між демонстрантами й поліцією. За даними місцевих ЗМІ, протестувальники обстрілювали спецназ петардами, у відповідь поліція застосувала водомети.

Близько 23 години ночі мітингарі почали зводити Барикади на проспекті Руставелі. Силовики використали проти них водомети та сльозогінний газ. Частина демонстрантів перемістилася до парку 9 квітня.

Мітингарі зводять барикади, поліція закидує їх сльозогінним газом.

Крім Тбілісі, масштабні акції протесту проходять у Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Телаві, Гурджаані та інших містах Грузії.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", у Батумі на акцію протесту люди зібралися як біля урядової будівлі, так і біля офісу телеканалу Ajara TV. Грузинська влада у відповідь стягує велику кількість поліції. 

Мітингувальники висловлюють незгоду з рішенням партії "Грузинська мрія" та демонструють солідарність з арештованими напередодні мітингарями.

Передісторія:

  • 30 листопада США призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до ЄС.
  • Напередодні опозиційна до уряду та парламенту президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні. Своє рішення вона аргументувала тим, що наразі в Грузії "немає легітимного парламенту", який міг би обрати її наступника.
  • У четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.
  • Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. 
  • Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.
  • У суботу в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

Грузіямітинги
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