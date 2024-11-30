США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до ЄС.

Джерело: заява Держдепартаменту США

Дослівно: "Рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО. Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля…

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Різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого американо-грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також антикорупційних зусиль. Як наслідок, Сполучені Штати призупинили дію цього механізму".

Деталі: У заяві йдеться, що грузинський народ у переважній більшості підтримує інтеграцію з Європою.

США засудили "надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які прагнуть реалізувати свої права на свободу зібрань і вираження поглядів, включно зі свободою мирних протестів". Сполучені Штати закликали "всі сторони забезпечити мирний характер протестів".

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"Ми знову закликаємо грузинський уряд повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів", - йдеться в заяві Держдепу.

Передісторія:

У четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

У суботу в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії". Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".