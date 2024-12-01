ISW: Кремль боїться втратити контроль над Сирією на тлі активного просування військ повстанців

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 30 листопада повідомили, що Росія активізувала дипломатичні зусилля для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада на тлі активного просування військ повстанців.

Джерело: ISW

Деталі: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наступ сирійської опозиції є "посяганням на суверенітет Сирії". За його словами, Росія виступає за відновлення сирійською владою "конституційного порядку".

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30 листопада міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів переговори з представниками російського МЗС. Сторони висловили серйозну стурбованість ескалацією в провінціях Алеппо та Ідліб. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Фідан обговорили необхідність координації спільних дій у рамках Сирійського мирного процесу, започаткованого Росією, Туреччиною та Іраном у грудні 2016 року.

"Цей процес є альтернативою Женевському процесу, очолюваному ООН відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2254", – зазначається у звіті ISW.

Того ж дня Лавров провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Обидва дипломати висловили "надзвичайну стурбованість" небезпечною ескалацією в Сирії та домовилися активізувати спільні зусилля для стабілізації ситуації.

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ISW наголошує, що Росія поставала перед труднощами у забезпеченні додаткової підтримки режиму президента Сирії Башара Асада через високу інтенсивність військових дій в Україні.

Дослівно: "У 2022 році Росія вивела із Сирії системи С-300, ймовірно, для використання у війні проти України. Того ж року з’явилися непідтверджені дані про відведення російських солдатів і бойовиків групи "Вагнер" із Сирії для підтримки бойових дій в Україні".

Ключові висновки:

Кремль відреагував на наступ сирійських опозиційних сил на контрольовану сирійським урядом територію 29 і 30 листопада і висловив зацікавленість у використанні "Сирійського мирного процесу" для реагування на ситуацію.

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Передісторія: