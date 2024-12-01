ISW: Кремль боїться втратити контроль над Сирією на тлі активного просування військ повстанців
Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 30 листопада повідомили, що Росія активізувала дипломатичні зусилля для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада на тлі активного просування військ повстанців.
Джерело: ISW
Деталі: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наступ сирійської опозиції є "посяганням на суверенітет Сирії". За його словами, Росія виступає за відновлення сирійською владою "конституційного порядку".
30 листопада міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів переговори з представниками російського МЗС. Сторони висловили серйозну стурбованість ескалацією в провінціях Алеппо та Ідліб. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Фідан обговорили необхідність координації спільних дій у рамках Сирійського мирного процесу, започаткованого Росією, Туреччиною та Іраном у грудні 2016 року.
"Цей процес є альтернативою Женевському процесу, очолюваному ООН відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2254", – зазначається у звіті ISW.
Того ж дня Лавров провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Обидва дипломати висловили "надзвичайну стурбованість" небезпечною ескалацією в Сирії та домовилися активізувати спільні зусилля для стабілізації ситуації.
ISW наголошує, що Росія поставала перед труднощами у забезпеченні додаткової підтримки режиму президента Сирії Башара Асада через високу інтенсивність військових дій в Україні.
Дослівно: "У 2022 році Росія вивела із Сирії системи С-300, ймовірно, для використання у війні проти України. Того ж року з’явилися непідтверджені дані про відведення російських солдатів і бойовиків групи "Вагнер" із Сирії для підтримки бойових дій в Україні".
Ключові висновки:
- Кремль відреагував на наступ сирійських опозиційних сил на контрольовану сирійським урядом територію 29 і 30 листопада і висловив зацікавленість у використанні "Сирійського мирного процесу" для реагування на ситуацію.
- Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином під час свого неоголошеного візиту до Пхеньяну 30 листопада.
- Українські війська відновили втрачені позиції на північ від Харкова, а російські війська просунулися вперед поблизу Покровська, Курахового та Вугледара.
- Російські "воєнкори" продовжують критикувати погані рішення російського військового командування, а також слабку підготовку і дисципліну серед російського особового складу.
Передісторія:
- Сирійська влада оголосила 30 листопада про "тимчасове виведення військ" із міста Алеппо на північному заході країни для підготовки контрнаступу проти повстанців.
- Джерела Reuters повідомляли, що сирійська армія отримала наказ про "безпечне виведення військ" з основних районів Алеппо, в які увійшли повстанці.
- За словами джерел, Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям, і нова техніка почне прибувати протягом наступних 72 годин.