Путін пообіцяв Асаду військову допомогу – ЗМІ

Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також всі дороги, що ведуть до міста в суботу, оскільки повстанці досягли міста.

Джерело: Reuters з посиланням на співрозмовників

Деталі: Бійці опозиції на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" здійснили несподівану зачистку утримуваних урядом міст на цьому тижні й досягли Алеппо майже через десять років після того, як були витіснені Асадом і його союзниками у 2016.

Реклама:

Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям, повідомили два військові джерела, додавши, що нова техніка почне прибувати протягом наступних 72 годин.

Видання також пише, що сирійська армія отримала наказ про "безпечне виведення військ" з основних районів міста, в які увійшли повстанці.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанців, сказав, що їхньому швидкому просуванню допомогла нестача живої сили, яку підтримує Іран.

РЕКЛАМА:

Бійці опозиції заявили, що ця кампанія є відповіддю на посилення ударів російських і сирійських військово-повітряних сил по цивільному населенню в утримуваному повстанцями Ідлібі протягом останніх тижнів, а також спробою запобігти будь-яким атакам сирійської армії.

Опозиційні джерела, які мають зв'язок з турецькою розвідкою, повідомили, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло наступу.

Проте речник Міністерства закордонних справ Туреччини Онку Кечелі заявив, що Туреччина прагне уникнути більшої нестабільності в регіоні і попередив, що нещодавні атаки підривають домовленості про деескалацію.