Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін пообіцяв Асаду військову допомогу – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 30 листопада 2024, 11:51
Путін пообіцяв Асаду військову допомогу – ЗМІ
путін та асад, фото: тасс

Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також всі дороги, що ведуть до міста в суботу, оскільки повстанці досягли міста.

Джерело: Reuters з посиланням на співрозмовників

Деталі: Бійці опозиції на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" здійснили несподівану зачистку утримуваних урядом міст на цьому тижні й досягли Алеппо майже через десять років після того, як були витіснені Асадом і його союзниками у 2016.

Реклама:

Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям, повідомили два військові джерела, додавши, що нова техніка почне прибувати протягом наступних 72 годин.

Видання також пише, що сирійська армія отримала наказ про "безпечне виведення військ" з основних районів міста, в які увійшли повстанці.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанців, сказав, що їхньому швидкому просуванню допомогла нестача живої сили, яку підтримує Іран.

РЕКЛАМА:

Бійці опозиції заявили, що ця кампанія є відповіддю на посилення ударів російських і сирійських військово-повітряних сил по цивільному населенню в утримуваному повстанцями Ідлібі протягом останніх тижнів, а також спробою запобігти будь-яким атакам сирійської армії.

Опозиційні джерела, які мають зв'язок з турецькою розвідкою, повідомили, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло наступу.

Проте речник Міністерства закордонних справ Туреччини Онку Кечелі заявив, що Туреччина прагне уникнути більшої нестабільності в регіоні і попередив, що нещодавні атаки підривають домовленості про деескалацію.

СиріяРосіяПутінзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїна ввела санкції проти проросійської влади Грузії – Зеленський підписав указ

В ОП повідомили, скільки радників має Єрмак, але змовчали про їхню зарплату

Україна отримає від Нідерландів додаткові €22 млн на ППО та кіберстійкість  

ISW: Путін заявляє про зростання економіки, але цифри свідчать про проблеми

Герасимов телефонував голові армії США Брауну після удару "Орєшніком" – ЗМІ

Українська делегація на чолі з Єрмаком провела зустріч із радниками Трампа – Reuters

Усі новини...
Сирія
Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії: троє людей загинуло, серед них відома телеведуча
Україна евакуювала чотирьох своїх громадян із Сирії
Останні новини
10:24
Чехія виділить з держрезерву 330 тисяч тонн нафти через зупинку нафтопроводу "Дружба"
10:06
відеоУкраїна ввела санкції проти проросійської влади Грузії – Зеленський підписав указ
10:04
Ціни на нафту трохи зміцнилися перед рішенням ОПЕК+
10:02
В Україні суттєво зріс попит на дизельні авто: популярні моделі листопада
10:01
Вчені кажуть, що контакт зі свійськими тваринами знижує ризик розвитку алергій у дітей
10:01
США попередили Румунію про наслідки відмови від прозахідного курсу
09:43
В ОП повідомили, скільки радників має Єрмак, але змовчали про їхню зарплату
09:20
Ціна за Bitcoin вперше перевищила 100 тисяч доларів
09:16
Блінкен не виключив додаткових санкцій проти Грузії
09:02
Сили оборони збили 30 з 44 запущених Росією дронів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: