Трамп оголосив про намір призначити конспіролога Кеша Патела на посаду директора ФБР

Обраний президент Дональд Трамп оголосив, що після вступу на посаду планує замінити чинного директора ФБР Крістофера Рея на Кеша Патела, відомого прихильника конспірологічних теорій про "глибинну державу".

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social, CNN

Пряма мова: "Я з гордістю оголошую, що Кешьяп "Кеш" Пател стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Кеш – блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку понад усе", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя і захисту американського народу".

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Деталі: Пател – юрист та колишній співробітник Палати представників і Ради національної безпеки, який працював в Офісі директора національної розвідки та став високопоставленим чиновником Міністерства оборони в останні дні першої адміністрації Трампа. Пател відомий критикою дій розвідувальних служб США.

Пател став відомим в орбіті Трампа в 2018 році, коли він працював помічником конгресмена Девіна Нуньєса, головного республіканця в комітеті з розвідки Палати представників на той час. Пател зіграв ключову роль у спробах Нуньєса дискредитувати розслідування ФБР щодо допомоги Росії в передвиборчій кампанії Трампа в 2016 році.

Пател також відомий своєю схильністю до поширення конспірологічних теорій. Він, зокрема, підтримував недоведені твердження про втручання "глибинної держави" у внутрішню політику США та звинувачення у фальсифікації президентських виборів 2020 року.

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У разі призначення Пател тісно співпрацюватиме з Пем Бонді, кандидаткою на посаду генерального прокурора, яка у 2020 році була одним із захисників Дональда Трампа під час його першого процесу щодо імпічменту..

Трамп у своїй заяві оголосив про намір звільнити директора ФБР Крістофера Рея, якого він призначив у 2017 році на 10-річний термін.

Трамп давно незадоволений роботою ФБР, кажуть джерела CNN. У серпні 2022 року в його резиденції в Мар-а-Лаго провели обшук, а Трампу пізніше було висунуто звинувачення за незаконне зберігання секретних документів.

У липні 2024 року Трамп зажадав від Рея піти у відставку "НЕГАЙНО" після того, як той дав свідчення в Конгресі про те, що поранення вуха Трампа під час замаху на його життя могло статися не від кулі. Пізніше ФБР у своїй заяві підтвердило, що то була куля.