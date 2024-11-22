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Дональд Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США

Іван Д'яконовП'ятниця, 22 листопада 2024, 02:41
Дональд Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США
Пем Бонді. Фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Занадто довго Міністерство юстиції було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців. Цьому буде покладено край".

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Деталі: У своєму пості Трамп говорить, що "Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети – боротьби зі злочинністю та гарантування безпеки Америки". 

Пряма мова: "Я знаю Пем багато років – вона розумна, сильна і є палкою прихильницею політики "Америка перш за все". Вона чудово впорається на посаді генерального прокурора!"

Довідково: Пем Бонді має юридичну освіту, отриману в Стетсонському юридичному коледжі. Розпочала кар’єру як помічник прокурора в окрузі Гіллсборо.

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Обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди з 2011 до 2019 року, ставши першою жінкою в історії штату на цій посаді. 

У 2020 році Бонді була одним із захисників Дональда Трампа під час його першого процесу щодо імпічменту.

До 2024 року очолювала юридичний підрозділ Інституту політики, який підтримує Трампа.

Передісторія:

  • 14 листопада обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що конгресмен з Флориди Метт Гейц номінований на посаду генерального прокурора Сполучених Штатів Америки. 
  • Проте вже 21 листопада Гейц заявив, що знімає свою кандидатуру з розгляду.
  • Раніше низка сенаторів-республіканців заявили оточенню Трампа, що Гейц навряд чи буде затвердженим у Сенаті через неоднозначну репутацію.
  • Кандидатура майбутнього генерального прокурора США викликала критику в Міністерстві юстиції.
  • Гейц – затятий прихильник Трампа – був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв’язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.
  • Крім того, Метт Гейц поширював дезінформацію про Україну та вимагав припинити їй будь-яку допомогу.

ТрампСША
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