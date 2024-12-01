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В Києві уламки БпЛА упали у Голосіївському районі: пошкоджено багатоквартирний будинок – КМВА

Неділя, 1 грудня 2024, 05:57
В Києві уламки БпЛА упали у Голосіївському районі: пошкоджено багатоквартирний будинок – КМВА
ілюстративне Фото: НГУ

Уламки російського безпілотника впали у Голосіївському районі Києва пошкодивши багатоквартирний житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Джерело: Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно: "Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

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Пряма мова Кличка: "У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, палають кілька автівок у дворі житлового будинку. В деяких квартирах будинку вибиті вікна. До медиків викликів не надходило".

Деталі: В КМВА додали, що внаслідок атаки пошкоджено 6 автомобілів.

"Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці", – говориться в повідомленні КМВА.

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