В Києві уламки БпЛА упали у Голосіївському районі: пошкоджено багатоквартирний будинок – КМВА
Уламки російського безпілотника впали у Голосіївському районі Києва пошкодивши багатоквартирний житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.
Джерело: Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно: "Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється".
Пряма мова Кличка: "У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, палають кілька автівок у дворі житлового будинку. В деяких квартирах будинку вибиті вікна. До медиків викликів не надходило".
Деталі: В КМВА додали, що внаслідок атаки пошкоджено 6 автомобілів.
"Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці", – говориться в повідомленні КМВА.
Передісторія:
- Росіяни з вечора суботи атакують Україну ударними БпЛА.